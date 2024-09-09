للمرة الثانية.. شباب العراق يتغلب على نظيره الصيني تجريبياً

شفق نيوز/ تغلب منتخبُ الشباب على نظيره الصيني بهدفين مقابل هدفٍ واحدٍ في المباراةِ التجريبيّة التي جرت بينهما في (China National Football Training Centre) بالعاصمةِ الصينية بكين اليوم الاثنين.

وجرت المباراة، وهي التجريبيةُ الثانية بين المنتخبين، في أجواءٍ ممطرةٍ، حيث جدّد منتخبنا الفوزَ على مستضيفه الصيني بهدفين مقابل هدفٍ واحدٍ، بعدما كان قد تغلب عليه يوم الجمعة الماضي بنتيجة (4 - 3).

وتدخل هذه المباراةُ ضمن معسكر منتخب الشباب (دون 20 عاماً) التدريبيّ وبرنامج تحضيراته لتصفياتِ كأس آسيا التي ستقام في تايلاند في الثلث الأخير من الشهر الحالي.