للمرة الثانية.. درجال يخفق بتعطيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي

شفق نيوز/ رفضت المحكمة الاتحادية العليا، يوم السبت، طلب رئيس الاتحاد عدنان درجال، بإصدار أمر ولائي لإيقاف مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي.

وقال المحامي المتخصص بالشأن الرياضي اسامة عدنان، لوكالة شفق نيوز، إن "رفض الطلب هو تقويض لفرص نجاح الدعوى التي أقامها رئيس الاتحاد ضد رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس اللجنة الأولمبية".

وأضاف أن "رفع الدعوى القضائية لإيقاف عمل مركز التسوية والتحكيم جاء بعد فشل رئيس الاتحاد بالحصول على كتاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يحظر فيه التعامل والاعتراف بمركز التسوية والتحكيم العراقي، وهو ما لم يحصل كون مركز التسوية والتحكيم معترف به من قبل محكمة كاس الدولية في سويسرا".