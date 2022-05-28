سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

للمرة الثانية توالياً.. سلّة العراق تجتاز الاردن ودياً

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-28T19:08:09+0000
للمرة الثانية توالياً.. سلّة العراق تجتاز الاردن ودياً

شفق نيوز/ فاز المنتخب العراقي لكرة السلة، يوم السبت، على المنتخب الأردني ضمن المعسكر التدريبي في المملكة الاردنية الهاشمية.

وتمكن المنتخب العراقي السلوي من الفوز على منتخب الاردن بنتيجة 81-69 نقطة في مباراته الودية الثانية التي جرت خلال معسكره التدريبي.

وتحقق الفوز تحت قيادة المدرب العراقي محمد النجار استعداداً للتصفيات الاسيوية المقررة في فلسطين في الثاني من حزيران المقبل .

وكان المنتخب العراقي لكرة السلة تغلب، الاربعاء الماضي ، على نظيره الاردني في مباراته الودية الاولى بنتيجة 78 مقابل 60.

ويخوض المنتخب العراقي لكرة السلة مباراتين ضمن بطولة تصفيات كأس اسيا، يواجه في الاولى المنتخب الكويتي في 2 حزيران/ يونيو المقبل، ويلتقي في الثانية منتخب فلسطين في الرابع من نفس الشهر.

related

الآسيوي يحدد موعد مباراتي منتخب العراق السلوي في تصفيات كاس العالم

Date: 2021-02-07 08:02:25
الآسيوي يحدد موعد مباراتي منتخب العراق السلوي في تصفيات كاس العالم

في السليمانية.. معسكر داخلي لمنتخب السلة استعدادا لبطولة غرب آسيا للناشئين

Date: 2022-05-01 07:49:52
في السليمانية.. معسكر داخلي لمنتخب السلة استعدادا لبطولة غرب آسيا للناشئين

بكير يبعد لاعبين من تشكيلة منتخب السلة لأسباب فنية

Date: 2021-02-08 06:37:34
بكير يبعد لاعبين من تشكيلة منتخب السلة لأسباب فنية

سلة العراق تحقق فوزها الأول في بطولة غرب آسيا تحت 16 سنة

Date: 2022-05-10 16:57:58
سلة العراق تحقق فوزها الأول في بطولة غرب آسيا تحت 16 سنة

سلة العراق تغادر إلى المنامة للقاء الهند والبحرين في التصفيات الآسيوية

Date: 2021-02-17 09:28:59
سلة العراق تغادر إلى المنامة للقاء الهند والبحرين في التصفيات الآسيوية

الأردن يجهز سلة العراق لتصفيات آسيا المقررة في فلسطين

Date: 2022-05-20 09:14:31
الأردن يجهز سلة العراق لتصفيات آسيا المقررة في فلسطين

منتخب سلة العراق يدخل حجراً صحياً في البحرين وينتظر ظهور النتائج

Date: 2021-02-18 10:33:40
منتخب سلة العراق يدخل حجراً صحياً في البحرين وينتظر ظهور النتائج

منتخب سلة العراق يجتاز فحص كورونا ويجري آخر وحدة تدريبية قبل لقاء الهند

Date: 2021-02-18 14:13:31
منتخب سلة العراق يجتاز فحص كورونا ويجري آخر وحدة تدريبية قبل لقاء الهند