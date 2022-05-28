للمرة الثانية توالياً.. سلّة العراق تجتاز الاردن ودياً

شفق نيوز/ فاز المنتخب العراقي لكرة السلة، يوم السبت، على المنتخب الأردني ضمن المعسكر التدريبي في المملكة الاردنية الهاشمية.

وتمكن المنتخب العراقي السلوي من الفوز على منتخب الاردن بنتيجة 81-69 نقطة في مباراته الودية الثانية التي جرت خلال معسكره التدريبي.

وتحقق الفوز تحت قيادة المدرب العراقي محمد النجار استعداداً للتصفيات الاسيوية المقررة في فلسطين في الثاني من حزيران المقبل .

وكان المنتخب العراقي لكرة السلة تغلب، الاربعاء الماضي ، على نظيره الاردني في مباراته الودية الاولى بنتيجة 78 مقابل 60.

ويخوض المنتخب العراقي لكرة السلة مباراتين ضمن بطولة تصفيات كأس اسيا، يواجه في الاولى المنتخب الكويتي في 2 حزيران/ يونيو المقبل، ويلتقي في الثانية منتخب فلسطين في الرابع من نفس الشهر.