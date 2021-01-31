للمرة الثانية توالياً.. الدنمارك تتوج بكأس العالم لكرة اليد

شفق نيوز/ حقق منتخب الدنمارك لقب كأس العالم لكرة اليد عقب فوزه يوم الأحد على السويد في المباراة النهائية للبطولة المقامة في مصر بنتيجة 26-24.

وبذلك، احتفظت الدنمارك باللقب للمرة الثانية على التوالي، بعدما فازت بنسخة المونديال عام 2019.

شهدت المباراة منذ بدايتها وعلى مدار الشوط الأول تكافؤا كبيرا بين المنتخبين العريقين، وهو ما ترجمته نتيجة الـ30 دقيقة الأولى بالتعادل 13-13.

لكن تبدلت الأحوال في الشوط الثاني، ورجحت خبرة أبطال العالم كفتهم مع التألق المعتاد لحارسهم المخضرم نيكلاس لاندين، لتنتهي المباراة بفارق هدفين لصالح "أحفاد الفايكنج" بنتيجة 26-24.

وبهذه النتيجة، يواصل المنتخب الدنماركي تربعه على عرش كرة اليد في العالم، ويحافظ على لقبه الذي توج به قبل عامين عندما استضاف البطولة مناصفة مع ألمانيا.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها منتخب الدنمارك بالميدالية الذهبية ، ليعادل بذلك ألقاب إسبانيا وروسيا وألمانيا.

وانضم الدنماركيون لقائمة المنتخبات التي استطاعت الحفاظ على لقبها لنسختين متتاليتين والتي تضم رومانيا والسويد وفرنسا.

على الجانب الآخر، فشل منتخب السويد في العودة لمنصات التتويج بعد غياب 22 عاما، وتحديدا عندما توج بلقبه الرابع والأخير على الأراضي المصرية في 1999، ليكتفي بحصد الميدالية الفضية للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ أن حل في نفس المركز في نسخة 2001 لحساب فرنسا التي استضافت تلك البطولة.