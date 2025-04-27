للمرة الثانية.. تكليف عراقي بمراقبة تقنية VAR في نخبة آسيا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، تعيين علي كريم مراقباً لتقنية VAR لمباراة السد وكاوازاكي فرونتال في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاتحاد الآسيويّ لكرة القدم كلف (علي كريم) مراقباً لتقنية VAR في مباراة فريقي السد القطري وكاوازاكي فرونتال الياباني التي تجري مساء اليوم الأحد بملعب عبد الله الفيصل الدولي ضمن الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا النخبة 1، الجارية أحداثها بالمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أنها المباراة الثانية التي يكلف فيها كريم بمراقبة تقنية VAR في البطولة.