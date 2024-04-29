للمرة الثانية.. الأولمبية العراقية تُشكل هيئة مؤقتة لإدارة نادي الميناء (وثيقة)

شفق نيوز/ قررت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، الغاء الامر الاداري السابق بتسمية الهيئة المؤقتة لإدارة نادي الميناء بالنظر لانتهاء مدتها المحددة وبحسب الصلاحيات الممنوحة لها، وشكلت هيئة مؤقتة لإدارة النادي لثلاثة اشهر اخرى.

وبحسب وثيقة صادرة من اللجنة الأولمبية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "الغاء الامر الاداري السابق للهيئة الإدارية للنادي جاء بناء على انتهاء المدة القانونية للهيئة المؤقتة السابقة ومدتها 3 اشهر".

وشكلت اللجنة الأولمبية هيئة مؤقتة جديدة لنادي الميناء، تألفت فرحان محيسن غضيب رئيسا مؤقتاً، عادل ناصر شكرون نائباً للرئيس، حيدر عوفي احمد امينا للسر، واياد عباس صدام اميناً مالي.

وعضوية كل من علاء عبد الخالق، علي هاني عبد وليد، ومصطفى عبد الرحمن.

وألزمت الأولمبية الإدارة المؤقتة بأن تجري انتخابات رسمية للإدارة الجديدة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.