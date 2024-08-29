للمرة الثانية.. اللجنة الأولمبية تشكل هيئة مؤقتة لادارة نادي الزوراء الرياضي

شفق نيوز/ شكل المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية يوم الخميس، هيئة مؤقتة لادارة نادي الزوراء الرياضي تهيئ لانتخاب هيئة إدارية مقبلة يستمر عملها لدورة انتخابية أمدها أربع سنوات، وفقا لمصدر مخول في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية.

وأوضح المصدر المخول في بيان للاولمبية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "قرار المكتب التنفيذي الذي اتخذ بالإجماع يستند إلى المادة 14/أولا/6/2/1 من قانون الأندية الرياضية ذي الرقم 18 لسنة 1986 والمعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1988".

وأضاف أن "عمل الهيئة المؤقتة سيستمر لمدة أقصاها ثلاثة أشهر تجري خلالها المؤتمر الانتخابي الخاص بانتخاب هيئة إدارية مقبلة لنادي الزوراء الرياضي".

واشار المصدر إلى أن "الهيئة المؤقتة تألفت من محمد مثنى ياسر رئيساً، ويعقوب حسين سالم نائباً، وغيث عبدالغني عبدالواحد أميناً للسر، وسعد عبدالرحيم عبدالكريم أميناً مالياً، ومحمود حسين عبدالكريم وداود سلمان شعوبي وليث حسين شهيب أعضاء".

وأعلن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، في 20 آب الجاري، حلّ الهيئة الادارية لنادي الزوراء الرياضي، وذلك بالرغم من صدور قرار من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بإلغاء قرارها السابق.

وكانت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية قد أعلنت، يوم الثلاثاء (13 آب الجاري)، أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي ألغى قرارها السابق بحل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء.

وكان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية قد قرر، يوم الأربعاء الموافق 26 حزيران 2024، حل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي استناداً لقرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي، الذي تضمن وجود خروقات قانونية في انتخابات نادي الزوراء. كما قررت الأولمبية تشكيل هيئة مؤقتة لتسيير أمور النادي لحين إجراء انتخابات جديدة لاختيار هيئة إدارية تقود النادي في المرحلة المقبلة.