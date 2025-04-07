للمرة الثانية.. اتحاد الكرة يؤجل تسمية مدرب المنتخب العراقي وحسم ملف كاساس

شفق نيوز/ أرجأ الاتحاد العراقي لكرة القدم، للمرة الثانية، مساء اليوم الاثنين، تسمية مدرب جديد للمنتخب، وحسم ملف المدرب الإسباني خيسوس كاساس.

وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد عقد اجتماعه الثاني في السابعة الرابعة عصراً اليوم في مقره ببغداد والذي كان مخصصاً لحسم تسمية مدرب المنتخب العراقي الجديد خلفاً للمدرب المقال خيسوس كاساس".

وأضاف "قرر اتحاد الكرة تأجيل حسم تسمية المدرب الجديد للمنتخب لحين الانتهاء من موضوع فسخ العقد مع المدرب الإسباني خيسوس كاساس مع العلم أن كاساس خارج المنظومة حالياً".

وبين أن "عدم حسم موضوع المدرب بسبب الأمور القانونية بين الطرفين والتعاقد الذي يلزم الطرفين، كما لم يتم ترشيح مدرب جديد لحد الآن".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد عقد يوم أمس الأول السبت، اجتماعاً لحسم تسمية مدرب جديد للمنتخب إلا أن شجاراً حصل داخل الاجتماع وانتهى من دون التوصل إلى قرار.

وأبلغ مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، في حينها، وكالة شفق نيوز، بوقوع شجار بين رئيس الاتحاد عدنان درجال، وعضو الاتحاد كوفند عبد الخالق، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في العاصمة بغداد.

وعن تفاصيل الشجار وأسبابه، أوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الشجار اندلع بسبب الاعتراض المستمر من قبل عضو الاتحاد كوفند على حديث رئيس الاتحاد درجال، بسبب أو بدون سبب، ما أثار ذلك حفيظة الأخير، وعلى إثره حصل تهجم وشجار بالأيدي وصل إلى محاولة الضرب بين الطرفين لولا تدخل أعضاء الاتحاد ومنعوا من تطور الواقعة".

‏وأشار المصدر، إلى أن "عضو الاتحاد كوفند غادر المكان بعد هذه المشاجرة وترك الاجتماع، فيما استمر رئيس الاتحاد والأعضاء الآخرين مناقشاتهم".

وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، تأجيل مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل الكرة العراقية إلى يوم الاثنين المقبل، وفي مقدمتها تسمية المدرب الجديد للمنتخب الوطني، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد ظهر اليوم.