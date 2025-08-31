للمرة الثالثة.. إيران بطلة العالم للكرة الطائرة للشباب

شفق نيوز- متابعة

توج المنتخب الايراني للكرة الطائرة للشباب، مساء اليوم الأحد، بلقب بطولة العالم بعد فوزه على نظيره الإيطالي في المباراة النهائية للمونديال.

وفي هذه المباراة التي كانت إعادة للنهائي عام 2023، تنازل تلاميذ مدرب المنتخب الإيراني رضا مؤمني مقدم، عن الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة 25-15، لكنهم حققوا الفوز في الأشواط الثلاثة التالية 25-18، 25-22، و25-14، واحتفظوا بلقب البطولة كما في العام 2023.

وكانت هذه ثالث بطولة عالمية للشباب الإيراني.

وحقق شباب ايران في هذه الدورة 9 انتصارات متتالية، ورفعوا كأس البطولة بدون هزيمة.