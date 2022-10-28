للمرة الثالثة تواليا ..علي الاسدي رئيسا لنادي الكهرباء

شفق نيوز / أقام نادي الكهرباء، اليوم الجمعة، مؤتمره الانتخابي في بغداد، فيما فاز علي جبار فاضل الاسدي برئاسة النادي للمرة الثالثة على التوالي.

وقال المدير الاعلامي للنادي خيام الخزرجي لوكالة شفق نيوز إن "الانتخابات جرت وفق قانون الاندية الرياضية (18) لسنة (1986) بمشاركة (253) عضو هيئة عامة حضروا من أصل (339) عضوا".

وأضاف الخزرجي ان "الانتخابات جرت بشفافية عالية وخلت من الإشكالات واسفرت عن فوز علي جبار فاضل الاسدي برئاسة النادي ، وفلاح سعيد نائبا للرئيس، وثائر كريم امينا للسر، وحسين زهراوي أمينا ماليا، وعضوية كل من نعيم صدام، وفاضل عباس، وعباس جابر، وحسن شوكت، وجابر محمد ونجاح هاشم".

يذكر أن علي جبار فاضل يفوز للمرة الثالثة على التوالي برئاسة نادي الكهرباء.