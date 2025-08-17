للمرة الثالثة توالياً.. أستراليا بطلة كأس آسيا لكرة السلة

شفق نيوز- متابعة

توّج المنتخب الأسترالي لكرة السلة، مساء اليوم الأحد، بلقب كأس آسيا بعد فوزه على نظيره الصيني بنتيجة 90-89 في المباراة النهائية من البطولة.

وشهدت المباراة ندية بين المنتخبين على مدار شوطيها، وتقدم المنتخب الصيني في الربع الأول 25-17، ورد المنتخب الأسترالي بالتقدم في الربع الثاني 25-21، فانتهى الشوط الأول لصالح الصين 46-42.

وتقدم المنتخب الأسترالي في الربع الثالث بفارق نقطة وحيدة 26-25.

واحتدمت المباراة تماماً في الربع الرابع والأخير والذي شهد تقدم كلا المنتخبين عدة مرات حتى وصلت النتيجة إلى تقدم أستراليا 89-87.

وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء أهدر الصينيون كل فرص التقدم أو التعادل بسبب الإخفاق في الرميات الثلاثية فانتهت المباراة النهائية على وقع فوز أستراليا 90-89.

وذهب المركز الثالث إلى المنتخب الإيراني بفوزه على المنتخب النيوزيلندي 79-73.

وشهدت المواجهة تنافساً كبيراً بين المنتخبين حيث نجح المنتخب الإيراني في حسم النصف الأول بفارق أربعة عشر نقطة، وفي النصف الثاني فرض المنتخب النيوزيلندي سيطرته وتمكن من تقليص الفارق إلى ست نقاط لكن ذلك لم يكن كافياً لمنع المنتخب الإيراني من الفوز واحتلال المركز الثالث في البطولة.