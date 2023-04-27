للمرة الثالثة توالياً .. العراق يتوج بالمركز الأول في ختام بطولات تركيا الدولية للتنس البارالمبي

شفق نيوز/ أحرز لاعب منتخب العراق حسين حامد المركز الاول للمرة الثالثة على التوالي في بطولة تركيا للتنس البارالمبي التي جرت أحداثها في مدينة أنطاليا التركية "كمال شاهين" والتي أُختتمت اليوم الخميس .

وقال رئيس اتحاد التنس البارالمبي ماجد العكيلي لوكالة شفق نيوز ان التتويج بالمركز الأول جاء للمرة الثالثة على حساب منافسه البريطاني المصنف 18 دوليا في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام بطولة تركيا للتنس البارالمبي الثالثة "كمال شاهين".

واضاف ان نتائج منتخبنا في البطولة كانت رائعة اذ حصد فيها نتائج متقدمة كان ختامها الظفر بلقب المركز الأول في جميع البطولات تركيا الدولية الثلاثة التي شاركنا فيها .

كما اشار العكيلي الى ان الانجاز الذي حصلنا عليه لم ياتِ مصادفة او ضربة حظ، بل جاء وفق تخطيط سليم من ادارة الاتحاد وجهود المدرب المجتهد بهاء الدين علي، وعطاء اللاعبين بعد ان حصد ابطالنا مركز الوصافة في البطولتين الأخيرتين اضافة الى لقب المركز الأول في جميع البطولات الثلاثة.

وتابع بالقول إن، هذا إنجاز يُحسب لاتحاد اللعبة فضلا عن الدعم الدائم والمتواصل للمكتب التنفيذي للجنة البرالمبية العراقية .