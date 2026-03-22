للمرة التاسعة.. مانشستر سيتي يتوج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية

توج نادي مانشستر سيتي، يوم الأحد، بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 2026، بعد تغلبه على نادي أرسنال في النهائي بهدفين مقابل لا شيء.

وأحرز نيكو أوريلي، البالغ من العمر 21 عاماً، هدفي فريق "السيتيسينز" في الدقيقتين 60 و64 من زمن المباراة التي أُقيمت على ملعب ويمبلي، من كرتين رأسيتين داخل منطقة الجزاء.

ونجح لاعبو بيب غوارديولا في تحقيق اللقب للمرة التاسعة على مر التاريخ، إذ سبق وأن ظفر به خلال أعوام 1970 و1976 و2014 و2016 و2018 و2019 و2020 و2021.

فيما تجمد رصيد فريق "الغانرز" عند لقبين، كأقل الفرق تتويجاً بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.