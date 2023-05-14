للكمه لاعب دهوك.. اتحاد الكرة يعاقب محترف كرخي ويحرمه مباراتين

شفق نيوز/ قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، معاقبة لاعب نادي الكرخ لوكاس شالون بحرمانه مباراتين، وذلك للكمه لاعبا بفريق دهوك ضمن مباراة جرت الخميس الماضي.

وقال الاتحاد في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم اجتمعت، اليوم، في مقر الاتحاد، لتدارس ومناقشة بعض الأحداث التي جرت في مباراة ناديي الكرخ ودهوك التي جرت على أديم ملعب نادي الكرخ يوم الخميس الموافق 11 / 5 / 2023.

وأضاف، أن اللجنة اطلعت على الفيديو الذي يظهر فيه لاعب نادي الكرخ الذي يحمل الرقم 88 لوكاس شالون/ سوزا وهو يضرب لاعب نادي دهوك بلكمة على وجهه عند الدقيقة 93 وبدون كرة وبعيدا عن أنظار حكم المباراة، مبينا أن اللاعب دخل المباراة بالدقيقة 88، وهذا فعل يعد مخالفة جسيمة وبعيدا عن الروح الرياضية التي يجب أن يتحلى بها اللاعب، حيث يعتبر سلوكا مشينا تجاه المنافس والقوة المفرطة في حالة غير التنافس على الكرة.

وتابع، عليه، ولكل ما تقدم، قررت اللجنة معاقبة لاعب نادي الكرخ لوكاس شالون/ سوزا الذي يحمل الرقم 88 بالحرمان مباراتين مع فرض غرامة مالية مقدارها مليون دينار عراقي استنادا لأحكام المادة 50 / 3 من لائحة الانضباط.