للسنة الثانية توالياً.. الحدود بطلاً للدوري العراقي لسباعيات الركبي

شفق نيوز/ توج فريق نادي الحدود بلقب الدوري العراقي لسباعيات الركبي، اليوم السبت، بتغلبه، على فريق الصحة والبيئة بنتيجة (21-5) في المباراة الختامية التي استضافها ملعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.

وحصد الحدود اللقب الثاني له توالياً بعد حصده لقب الموسم الماضي.

وشهدت المباراة النهائية حضور عدد من الشخصيات الحكومية والرياضية والمجتمعية. كما حصد لاعب الحدود "سرمد عبد " على جائزة هداف الدوري.

وشهد كرنفال ختام الدوري العراقي للركبي لعام 2023 اقامة مباراة ودية بين المنتخب الوطني الاول والمنتخب الوطني للشابات تحت 20 عام للنساء.

وفاز المنتخب الوطني الأول بـ14 نقطة مقابل 5 نقاط للشابات.

وقال رئيس اللجنة الفنية وعضو الاتحاد حسين عمار إن هذه المباراة شهدت مستوى جيد من قبل اللاعبات وان مدرب المنتخب الوطني الإيراني حميد رضا كان متواجداً وأكد وجود خامات جيدة يمكن تطويرها في المستقبل.