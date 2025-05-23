للتعرف عليهم.. أرنولد يدعو لاعبي منتخب العراق لاجتماع في البصرة

شفق نيوز/ دعا مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم غراهام أرنولد، يوم الجمعة، إلى التحاق لاعبي المنتخب الذين يلعبون في الدوريات المحلية والمحترفين في الدوريات الخارجية المقرر انضمامهم بصفوف المنتخب للجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، إلى اجتماع في البصرة.

وقال مصدر في اتحاد الكرة العراقي، لوكالة شفق نيوز، إن "المدرب أرنولد طلب من جميع لاعبي المنتخب الذين تمت دعوتهم، للالتحاق الى تجمع البصرة بعد غد الأحد للمباشرة في مرحلة الإعداد والتهيئة لمباراتي كوريا الجنوبية والأردن".

وبين أن "المدرب وجه تبليغه للاتحاد بعد انتهاء المؤتمر الصحفي أمس الخميس لتبليغ اللاعبين المستدعين لقائمته المتكونة من 30 لاعباً، التواجد في المعسكر التدريبي المقرر في البصرة يوم الأحد، خلال الـ72 ساعة".

ولفت إلى أن "أونولد يريد الاجتماع مع اللاعبين لأول مرة والتعرف عليهم جميعاً عن قرب والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وتوضيح أمور تخص المرحلة المقبلة".

يشار إلى أن مدرب المنتخب الوطني، غراهام أرنولد، وطاقمه المساعد وصلوا إلى البصرة للإطلاع على جميع التحضيرات قبل إنطلاق المعسكر التدريبي الأحد المقبل استعداداً لمواجهتي كوريا الجنوبية والأردن ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.