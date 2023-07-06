للتحقيق باتهامات خطف وتعذيب.. الشرطة الفرنسية تفتش منزل الخليفي

شفق نيوز / فتشت السلطات الفرنسية، يوم الأربعاء، منزل رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي بالعاصمة باريس، وذلك في إطار تحقيق باتهامات خطف رجل أعمال فرنسي جزائري واحتجازه وتعذيبه في قطر، وفق وكالة فرانس برس.

وقال ناطق باسم النادي الباريسي: "طلب قاضي التحقيق معلومات إضافية، وهو ما وفّر له بشكل كامل وبشفافية وبتعاون تام مع السلطات، كما كانت الحال منذ البداية".

وردا على استفسار لوكالة فرانس برس، لم يرغب أحد محامي ناصر الخليفي في التعليق.

وجاء التفتيش الذي أجرته الشرطة القضائية في إطار تحقيق قضائي فتح نهاية يناير بعدما قدّم طيب بن عبد الرحمن (42 عاماً) شكوى مصحوبة بادعاء بالحق المدني، وهي إجراء يجعل من الممكن حكماً فتح تحقيق قضائي.

وفي هذه الشكوى، أكد بن عبد الرحمن، توقيفه في يناير/كانون الثاني 2020 في قطر حيث استقر قبل ذلك بثلاثة أشهر لممارسة نشاطاته الترويجية للبلاد.

وقال إنه وُضع قيد الإقامة الجبرية ثم أُذن له في نهاية المطاف بمغادرة قطر في نوفمبر 2020 بعد توقيع اتفاق سري تعهد فيه عدم كشف هذه الوثائق.