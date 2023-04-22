ألكسندر اوراها يلتحق بمنتخب شباب العراق غداً

شفق نيوز/ أكد المديرُ الإداريّ لمنتخبِ الشباب العراقي نديم كريم، يوم السبت، ان لاعب كوينز بارك رينجرز "ألكسندر اوراها" سيصل يوم غدٍ الأحد للالتحاقِ بمُعسكر منتخبِ الشباب المقام في إسبانيا.

وقال كريم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تأكيد الحُضور جاءنا من النادي الذي يلعبُ له اوراها، وظهرَ اليوم وبشكلٍ عاجلٍ، وذلك بعد جهودٍ كبيرةٍ بذلت، وتمّ تثبيت حجوزات السفر الخاصّة باللاعب مباشرةً من بريطانيا إلى إسبانيا، بعد أن أرسلنا إلى ناديه كتاباً بضرورةِ التحاقه في هذا المعسكر".

وأضاف، "أما اللاعبُ يوسف الإمام المحترف في الدوري السويدي فما زالت إجراءاتُ إكمال جوازه مستمرةً، كما أرسلنا كتاباً رسمياً آخر إلى النادي الذي يلعبُ له زيدان إقبال، وكذلك الاي فاضل من أجل تواجدهما مع المنتخبِ في نهائياتِ كأس العالم تحت 20 عاماً والتي ستنطلق في الأرجنتين في الـ 20 من شهر أيار / مايو المقبل، حيث أوقعت القرعةُ منتخبنا في المجموعةِ الخامسة إلى جانب انكلترا والاوروغواي وتونس".