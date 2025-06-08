ألكاراز يقلب الطاولة على سينر ويتوَّج برولان غاروس في نهائي تاريخي

شفق نيوز/ حقق الإسباني كارلوس ألكاراز عودة استثنائية ليتوَّج بلقب فردي الرجال في بطولة رولان غاروس للتنس، بعدما هزم ا الإيطالي يانيك سينر، بنتيجة 4-6، 6-7 (4)، 6-4، 7-6 (3)، 7-6 (2)، في أطول نهائي في تاريخ البطولة.

وأظهر ألكاراز، البالغ من العمر 21 عامًا، روحًا قتالية مذهلة بعدما أنقذ ثلاث نقاط حاسمة كانت ستمنح اللقب لسينر في المجموعة الرابعة، قبل أن يفرض مجموعة خامسة حاسمة وينتزع الفوز عبر شوط كسر التعادل (تاي بريك)، ليصبح أول لاعب في تاريخ رولان غاروس ينجح في تحقيق هذا الإنجاز في نهائي يُحسم بهذه الطريقة.

واستمرت المباراة قرابة خمس ساعات في مواجهة ملحمية جمعت بين اثنين من أبرز نجوم الجيل الجديد للتنس، حيث قدّم كلٌّ من ألكاراز وسينر أداءً رفيع المستوى في مواجهة اتسمت بالإثارة والتقلبات حتى اللحظات الأخيرة.

وبهذا الانتصار، يضيف ألكاراز ثالث ألقابه في البطولات الكبرى "غراند سلام"، ويعزز مكانته كواحد من أبرز المرشحين لقيادة مستقبل اللعبة.