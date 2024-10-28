لقطات جديدة من الكلاسيكو.. غضب بيريز وضحك لابورتا (فيديو)

شفق نيوز/ أظهرت لقطات جديدة أذاعتها قناة "DAZN" عن ردود فعل خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، خلال مباراة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الـ11 لقمة الدوري الإسباني.

وأكد برشلونة تفوقه وتقديمه لموسم استثنائي مع مدربه الألماني هانزي فليك وحقق فوزاً كبيراً على مستضيفه ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد، في إطار مواجهة الكلاسيكو.

وتواجد لابورتا بجانب فلورنتينو بيريز في المنصة الرئيسية لملعب "سانتياغو برنابيو"، حيث ظهرت على وجه رئيس برشلونة علامات الفرحة الشديدة عقب كل هدف كان يحرزه فريقه، في الوقت الذي بدا فيه بيريز غاضباً وغير مصدق ما يحدث أمامه.

وقالت القناة في تعليقها على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على منصة "إكس": فرحة متحفظة من خوان لابورتا في المنصة الرئاسية لسانتياغو بيرنابو أثناء رباعية البارسا، وانزعاج واضح من فلورنتينو بيريز من سوء ردة فعل لاعبي فريقه".

💥 IMAGEN EXCLUSIVA DE DAZN 💥El guiño de Laporta a un aficionado del FC Barcelona, el gesto de Florentino Pérez con Joan…Así vivieron #ELCLASICO los presidentes de ambos equipos #ElPost pic.twitter.com/M7pQtPpulC — DAZN España (@DAZN_ES) October 27, 2024

كما أوضحت أن بيريز وجه التهنئة لرئيس برشلونة عقب المباراة.

يذكر أنه بعد المباراة لم يظهر سوى كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي، بينما اختفى جميع نجوم "الميرنغي" رافضين الإدلاء بأي تصريحات إعلامية.

بهذه النتيجة، يحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة فاز في 10 وخسر واحدة، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 24 نقطة بعد الفوز في 7 مباريات والتعادل 3، وتلقى أول خسارة أمام البارسا.

وبذلك نجح برشلونة في توسيع فارق الصدارة مع ريال مدريد إلى 6 نقاط كاملة بعد 11 جولة.

المصدر: DAZN - X - ارم نيوز