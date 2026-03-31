لقربه من لاعبي بوليفيا وعشقه لـ"الطرد".. غضب ‏عراقي من حكم مباراة الملحق

أثار اختيار الحكم السلفادوري إيفان بارتون، لإدارة مباراة ‏الملحق العالمي الحاسم بين العراق وبوليفيا، جدلاً كبيراً من قبل مشجعين عراقيين، وذلك للقرب الكبير بين لغة وثقافة ‏الحكم من لاعبي منتخب بوليفيا ولـ"عشقه للطرد".‏

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق، إسناد إدارة ‏المواجهة الفاصلة بين العراق وبوليفيا في الملحق العالمي ‏المؤهل إلى كأس العالم 2026، إلى بارتون، الذي يعد من ‏الأسماء الشابة البارزة على الساحة التحكيمية رغم صغر سنه.

ويلتقي المنتخبان فجر الأربعاء في مباراة حاسمة تقام عند الساعة ‏السادسة صباحا بتوقيت بغداد، ضمن نهائي المسار الثاني من ‏الملحق المؤهل إلى المونديال.

وفضّل بعض المشجعين، اختيار حكم من قارة أوروبا لإدارة ‏اللقاء، عوضا عن حكم يتحدث الإسبانية.

ويمتلك بارتون البالغ من العمر 35 عاما، سجلا لافتا في إدارة ‏المواجهات الكبرى، كما يشتهر بشخصيته الحازمة وانضباطه ‏الصارم داخل الملعب.

وسبق أن أشهر 129 بطاقة حمراء خلال 270 مباراة، إلى ‏جانب معدل مرتفع من البطاقات الصفراء يتجاوز خمس بطاقات ‏في المباراة الواحدة، ما قد يضفي على اللقاء طابعا تحكيميا ‏صارما منذ الدقائق الأولى.

وكان بارتون قد خطف الأنظار في 2023، عندما أدار مباراة ‏إنتر ميامي وأورلاندو سيتي في دور الـ32 من بطولة كأس ‏الدوريات، والتي شهدت منحه بطاقة صفراء للنجم الأرجنتيني ‏ليونيل ميسي.

وتحمل تلك اللقطة خصوصية، كونها مثلت أول بطاقة صفراء ‏يتلقاها ميسي منذ انضمامه إلى إنتر ميامي في صيف ذلك العام.