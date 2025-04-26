لقب "يتيم" يفصل الريال عن السقوط المدوي.. المواعيد والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ ينتظر عشاق كرة القدم كلاسيكو نارياً بين ريال مدريد وبرشلونة، في نهائي كأس ملك إسبانيا، مساء اليوم السبت، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.

وتُشعل قمة اليوم حماس الجماهير، مع تكرار المواجهات الملتهبة بين الفريقين هذا الموسم، والتي رفعت سقف التحدي بينهما، إذ يسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز والثأر من برشلونة بعد سلسلة من النتائج السلبية التي لحقت به في الكلاسيكوهات الأخيرة.

ويدخل الفريق الكتالوني النهائي بروح معنوية مرتفعة، مدفوعاً بالنتائج الإيجابية الأخيرة تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، حيث يطمح "البلوغرانا" لإضافة لقب جديد إلى خزائنه بمعانقة الكأس رقم 32 في تاريخه.

وتأهل ريال مدريد إلى النهائي بعد مشوار شاق، تجاوز خلاله ريال سوسييداد بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما اجتاز برشلونة أتلتيكو مدريد بنفس النتيجة المثيرة، ليضرب موعداً مع غريمه التقليدي في مواجهة نهائية مرتقبة، تعد بمثابة معركة تكتيكية بين العملاقين.

ولم يتبق أمام ريال مدريد سوى هذه البطولة لإنقاذ موسمه، بعد خسارته لقب السوبر الإسباني لصالح برشلونة، وخروجه من دوري أبطال أوروبا، واقتراب الفريق الكتالوني من حسم لقب الدوري الإسباني، ما يضعه أمام ضغط جماهيري هائل إذا فشل في حصد اللقب الحادي والعشرين في كأس الملك.

وكان الفريقان قد التقيا في كلاسيكو الدور الأول من الدوري الإسباني هذا الموسم، وانتهى اللقاء بفوز كاسح لبرشلونة بأربعة أهداف دون رد.

وفي الساعات الماضية، انتشرت تكهنات حول احتمال انسحاب ريال مدريد من الكلاسيكو، اعتراضاً على طاقم التحكيم وتصريحات المؤتمر الصحفي الأخير، إلا أن النادي الملكي أصدر بياناً رسمياً نفى فيه تلك الأنباء، مؤكداً التزامه بخوض المباراة دون مشاكل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقل عبر قناتي SSC EXTRA 3 HD وSSC5 HD، بصوت المعلقين فهد العتيبي وفارس عوض.