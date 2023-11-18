لقاء ودي بين العراق وأمريكا بغياب ثلاثة لاعبين

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي الأولمبي، في الساعة السابعة من مساء يوم السبت، نظيره الأمريكي، في مباراة ودية هي الأولى بمعسكره التدريبي المقام في إسبانيا.

وقال مدرب المنتخب الأولمبي، راضي شنيشل، لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق جاهز للقاء اليوم وأنهى أمس آخر وحدة تدريبية له وقد شعر اللاعب (اليكس) الكسندر أوراها، بألم في ظهره وسيكون خارج الحسابات في لقاء اليوم، بغية إراحته".

وأضاف شنيشل: "كما سبق وأن أعلن عن غياب لاعبين مهمين عن لقاءي أمريكا وساحل العاج في إسبانيا، وهما المهاجم حسين عبد الله اللاوندي، والمدافع يوسف الإمام، لكن ستتم الاستعانة بلاعبين آخرين لا يقلون شأناً عن زملائهم بغية التعويض في لقاء اليوم".

وأوضح أن "مباراة أمريكا مهمة، لا سيما وأنه منتخب قوي على مستوى عال، إذ فاز على اليابان 4-1 وعلى المكسيك 2-1، وعليه فإن اللقاء فرصة للاحتكاك ومعرفة حضور اللاعب في مباريات قوية".

وأشار شنيشل، إلى أن "أجواء المعسكر في إسبانيا مثالية جداً، وتمنح دافعاً كبيراً لتقديم اللاعبين كل ما لديهم لمضاعفة الجهد التدريبي الذي سينعكس إيجاباً على الأداء خلال خوض المواجهات".

وختم مدرب المنتخب الأولمبي، حديثه بالقول: "سنعمل من خلال مباراة أمريكا اليوم ومباراة ساحل العاج التي تليها لبلوغ الفائدة المرجوة من اللقائين بينما تأتي النتيجة في المواجهات الودية بالمرتبة الثانية".