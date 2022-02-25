لقاء نفط الوسط والكرخ ينتهي بتعادل إيجابي

شفق نيوز/ تعادل فريقا نادي نفط الوسط وضيفه نادي الكرخ ايجابياً 2-2 في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، على ملعب النجف الدولي لحساب الجولة 23 للدوري الممتاز.

وسجل نفط الوسط اولا في الدقيقة 45 عن طريق مراد محمد وفي الوقت الإضافي للشوط الأول سجل الكرخ هدف التعديل عن طريق عمر عبد الرحمن.

وفي الشوط الثاني؛ سجل الكرخ هدفه الثاني بالدقيقة 67 عن طريق عبد الهادي باسم، وبعد 10 دقائق من تمكن سجاد جاسم من تسجيل هدف التعديل لنفط الوسط.

وبهذه النتيجة رفع نفط الوسط رصيده للنقطة 40 بالمركز السادس ورفع الكرخ رصيده للنقطة 19 بالمركز السابع عشر.