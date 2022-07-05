لقاء منتخبي شباب العراق ولبنان.. مباراة "مفتوحة" دون تصريحات

شفق نيوز/ يخوض المنتخب الشبابي العراقي مباراته الودية الثانية، اليوم الثلاثاء، مع ضيفه اللبناني في ملعب الشعب الدولي عند الساعة التاسعة مساءً وذلك ضمن استعداد الفريقين لبطولة العرب المقررة بالسعودية للمدة من 20 تموز الحالي ولغاية 5 من آب المقبل .

ونوه الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى القنوات الفضائيّة كافة الراغبين بتصوير المباراة، بأنها ستكون مفتوحة إعلامياً، لكن دون إجراء لقاءات تلفزيونية أو تصريحات قبل وبعد انتهاء المباراة.

وأشار الاتحاد العراقي الى أن باب التصريحات قد فتح مساء يوم أمس الإثنين للمنتخبين بحضور العديد من وسائل الإعلام.

وكانت المباراة الودية الأولى التي جرت السبت الماضي على ملعب الشعب الدولي ببغداد "مغلقة"، وانتهت بفوز المنتخب الشبابي العراقي بثلاثة أهداف دون رد .