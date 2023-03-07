لقاء مصيري .. "يار" بوابة العراق وإيران للتأهل الى كأس العالم للشباب

شفق نيوز/ تأهل منتخب شباب العراق، اليوم الثلاثاء، الى الدور ربع النهائي من كاس آسيا للشباب ليواجه إيران متصدر المجموعة الثانية السبت المقبل.

وسيتأهل الفائز منهما إلى دور نصف النهائي للبطولة ونهائيات كاس العالم للشباب لتتأهل أربع فرق لمونديال العالم للشباب في اندونيسيا الذي سيقام في شهر أيار المقبل".

وستكون المواجهة من العيار الثقيل يوم السبت المقبل في ملعب "يار" باوزبكستان في الساعة الواحدة ظهراً بين منتخبي العراق وإيران لبلوغ كأس العالم للشباب.

وسيواجه منتخب أوزبكستان متصدر المجموعة الأولى ضد أستراليا وصيف المجموعة الثانية في ربع نهائي البطولة.