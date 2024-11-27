لقاء كربلاء وديالى ينتهي بالتعادل في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريق كربلاء مع ضيفه فريق ديالى، يوم الأربعاء، بنتيجة 2-2 في آخر مواجهات الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب كربلاء الدولي، عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

وانتهى الشوط الاول بتقدم كربلاء بهدف دون مقابل ديالى، وسجل الهدف اللاعب عبد القادر طارق في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني سجل فريق ديالى هدف التعديل عند الدقيقة 55 عن طريق عمر عبد الرحمن، واضاف كربلاء هدفه الثاني في الدقيقة 77 عن طريق اللاعب حسين طالب، وتمكن ديالى من تعديل النتيجة في الدقيقة 90+3 عن طريق صديق جمال.

ورفع كربلاء رصيده للنقطة 10بالمركز 13، ورفع ديالى رصيده للنقطة الثالثة بالمركز 19.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من ليث فرحان حكم ساحة، وعلاء عبد الحليم مساعد اول، ومحمد احمد مساعد ثا ، وحامد طالب حكم رابع، وامجد كامل حكم "VAR".