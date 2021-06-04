سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لقاء قمة في ختام دوري اليد النسوي بين نادي اربيل وفتاة اربيل

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-04T06:05:11+0000
لقاء قمة في ختام دوري اليد النسوي بين نادي اربيل وفتاة اربيل

شفق نيوز/ يختتم اليوم الجمعة الدوري العراقي النسوي لكرة اليد والمقام في محافظة اربيل بالتعاون مع الاتحاد العراقي لكرة اليد ونادي اربيل.

وقال حسام عبد الرضا المنسق الاعلامي للاتحاد لوكالة شفق نيوز، ستقام اليوم قمة المباريات بين فريقي نادي اربيل وفريق فتاة اربيل بعد التأهل لمباراة الختام.

واضاف ان مباراة الختام ستقام على قاعة جامعة صلاح الدين بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في تمام الساعة الخامسة عصرا .

وبين ان الفريقين حصدا العلامة الكاملة من النقاط بفوزهما في جميع المباريات التي خاضوها.

واشار الى ان فريق نادي اربيل سيرتدي التجهيزات الصفراء الكاملة بينما سيرتدي حراس المرمى القميص الاحمر، بينما سيرتدي فريق فتاه اربيل التجهيزات البرتقالية بينما سيرتدي حراس المرمى القميص الازرق.

وختم ان البطولة تقام برعاية وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي.

وشارك في منافسات دوري النساء لكرة اليد سبعة اندية هي: زانكو - المهناوية - شباب الحسين - فتاة كركوك - شهربان - اربيل - فتاة اربيل .

related

فوز اربيل وغاز الجنوب والجيش في دوري الطائرة الممتاز

Date: 2020-12-20 17:38:27
فوز اربيل وغاز الجنوب والجيش في دوري الطائرة الممتاز

لأسباب خاصة.. مدربا اربيل يقدمان استقالتهما ويغادران أسوار النادي

Date: 2021-05-16 08:22:56
لأسباب خاصة.. مدربا اربيل يقدمان استقالتهما ويغادران أسوار النادي

مدرب لياقة كرواتي لفريق أربيل

Date: 2019-10-21 15:22:24
مدرب لياقة كرواتي لفريق أربيل

اسباب تراجع نادي أربيل في الدوري الممتاز: المال والهداف

Date: 2020-12-27 07:48:23
اسباب تراجع نادي أربيل في الدوري الممتاز: المال والهداف

إدارة أربيل تعين مدربين مساعدين لفريقها الكروي

Date: 2021-05-16 15:59:32
إدارة أربيل تعين مدربين مساعدين لفريقها الكروي

تعادل ايجابي بين أربيل وزاخو بالدوري العراقي الممتاز

Date: 2019-10-22 17:53:31
تعادل ايجابي بين أربيل وزاخو بالدوري العراقي الممتاز

أربيل يفتقد خدمات 7 لاعبين في لقائه أمام الجوية

Date: 2021-01-15 21:03:19
أربيل يفتقد خدمات 7 لاعبين في لقائه أمام الجوية

في دوري اليد النسوي الممتاز.. فوز شهربان على المهناوية ونتائج كبيرة لفرق كوردستان

Date: 2021-06-01 11:53:41
في دوري اليد النسوي الممتاز.. فوز شهربان على المهناوية ونتائج كبيرة لفرق كوردستان