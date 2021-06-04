لقاء قمة في ختام دوري اليد النسوي بين نادي اربيل وفتاة اربيل

شفق نيوز/ يختتم اليوم الجمعة الدوري العراقي النسوي لكرة اليد والمقام في محافظة اربيل بالتعاون مع الاتحاد العراقي لكرة اليد ونادي اربيل.

وقال حسام عبد الرضا المنسق الاعلامي للاتحاد لوكالة شفق نيوز، ستقام اليوم قمة المباريات بين فريقي نادي اربيل وفريق فتاة اربيل بعد التأهل لمباراة الختام.

واضاف ان مباراة الختام ستقام على قاعة جامعة صلاح الدين بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في تمام الساعة الخامسة عصرا .

وبين ان الفريقين حصدا العلامة الكاملة من النقاط بفوزهما في جميع المباريات التي خاضوها.

واشار الى ان فريق نادي اربيل سيرتدي التجهيزات الصفراء الكاملة بينما سيرتدي حراس المرمى القميص الاحمر، بينما سيرتدي فريق فتاه اربيل التجهيزات البرتقالية بينما سيرتدي حراس المرمى القميص الازرق.

وختم ان البطولة تقام برعاية وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي.

وشارك في منافسات دوري النساء لكرة اليد سبعة اندية هي: زانكو - المهناوية - شباب الحسين - فتاة كركوك - شهربان - اربيل - فتاة اربيل .