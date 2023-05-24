لقاء حسم اللقب.. النفط يرفع شعار التتويج والشرطة: سيختلف عن سابقه

شفق نيوز / قبل ساعات من لقاء النفط والشرطة بمباراة الحسم المقررة في السابعة من مساء يوم الأربعاء في قاعة الشعب المغلقة، بختام بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة، أكد مدرب نادي النفط خالد يحيى، عزمه دخول لقاء اليوم بشعار التتويج باللقب لا غير.

وقال يحيى، لوكالة شفق نيوز، إن "الفوز في لقاء اليوم معناه حسم درع الدوري لصالح نادي النفط، والحصول على لقب 2022-2023"، مردفاً: "لا بديل غير الفوز في مباراة اليوم فالفريق جاهز معنوياً وفنياً ومستعد للمواجهة السادسة مع فريق الشرطة، لكن هذه المرة نحن سندخل قاعة الشعب ونخرج بأيدينا كأس البطولة".

وأشار إلى أن الاستعداد كان جيدا وهناك إلمام كامل عن الفريق المنافس، ولا سيما قد التقى الفريقان معه في أكثر من مرة وتعرف على نقاط قوة وضعف منافس فريق الشرطة"، مستدركاً القول: "لقد حسمنا آخر لقاء وكان الفارق كبيراً مما جعل المعنويات تتصاعد للمواجهة الأخيرة هذا اليوم".

من جانبه، قال مدرب سلة نادي الشرطة، محمد النجار، للوكالة إن "المباراة السابقة لم تكن طبيعية، وتم وضع النتيجة خلف ظهورنا واليوم نفكر كيف نحقق الفوز على النفط".

وذكر النجار، أن "المباراة السادسة أمام فريق النفط ستختلف عن سابقاتها لأننا نحتاج إلى التعويض في هذا اللقاء لنتساوى بعدد الانتصارات".

وأضاف أن "الفريق لا يعاني من الغيابات ومن أي نقص عددي"، مردفاً: "عملنا لإعادة روح التنافس من جديد رغم قوة فريق النفط، إلا أننا سندخل المباراة ونحن عازمون على إعادة الأمل كون الفريق جاهزاً فنياً ومعنوياً للقاء اليوم".

وكان فريق النفط لكرة السلة، قد فاز على الشرطة في آخر لقاء بنتيجة كبيرة (96-53)، ليكون عدد انتصارات النفط 3 وعدد انتصارات الشرطة 2، وفي حال فوز النفط سيكون اللقب له رسمياً، أما في حال فوز الشرطة فسيكون آخر لقاء لحسم الدوري للفائز.