لقاء الميناء والشرطة.. دخول بالمجان وترحال كبير

شفق نيوز/ قررت إدارة نادي الميناء، أن يكون الدخول لملعب مباراة الفريق مع ضيفه فريق الشرطة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العراق "مجاني".

وقال عضو ادارة نادي الميناء ومشرف الفريق عادل ناصر لوكالة شفق نيوز، ان ادارة النادي قررت أن يكون الدخول مجانا إلى ملعب الميناء في مباراة ربع نهائي كاس العراق المقررة عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم.

وأضاف ناصر، أن الادارة تدعو مشجعي السفانة لحضور مباراة اليوم وملء مدرجات الملعب كون المباراة مهمة وقوية، حيث نواجه فريق الشرطة المتخم بالنجوم ومتصدر الدوري حالياً .

واضاف ان هدفنا اليوم تحقيق الفوز للتأهل إلى دور نصف نهائي البطولة والاقتراب من اللقب، وهذا يتحقق بمؤازرة جماهيرنا الواسعة .

وأكد ناصر أن فريق الميناء جاهز لمباراة اليوم واللاعبون عازمون لتحقيق الفوز، سيما وان ما يخدمهم عاملي الارض والجمهور .

من جانبها أعلنت الهيئة الادارية لنادي الشرطة، أن الادارة نظمت ترحالا كبيراً لجماهير النادي لمؤازرة الفريق خلال مباراته اليوم الثلاثاء التي ستجري في محافظة البصرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العراق أمام فريق الميناء .

وقال المدير الإداري لفريق الشرطة هاشم رضا، لوكالة شفق نيوز، إن جماهير الشرطة وصلت للبصرة منذ يوم أمس ومازالت اعداداً كبيرة تتوافد للبصرة من جمهور القيثارة، موضحاً ان الترحال انطلق بعد ظهر يوم أمس الاثنين عند الساعة الثانية ظهراً ولغاية الساعة الرابعة ظهراً من أمام مقر النادي في شارع فلسطين، على أن تكون العودة بعد المباراة .

وأضاف رضا أن الفريق جاهز للقاء اليوم ويسعى لتحقيق الفوز وبلوغ دور نصف نهائي البطولة ليكون العبور سهلاً لخطف لقب كأس العراق .

واشار الى ان تواجد الجمهور في ملعب الميناء سيعطي اللاعبين حافزا لتحقيق الفوز في لقاء اليوم على فريق الميناء الذي يعد من الفرق التي تميزت بنتائجه ومستواه في الآونة الأخيرة .