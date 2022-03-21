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لقاء الغريمين التقليديين "النوارس" و"الصقور".. استئناف منافسات دور ربع نهائي كأس العراق

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-21T14:31:30+0000
لقاء الغريمين التقليديين "النوارس" و"الصقور".. استئناف منافسات دور ربع نهائي كأس العراق

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن استئناف منافسات الفرق في دور ربع نهائي بطولة كأس العراق، مطلع الشهر المقبل.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأول من شهر نيسان/ أبريل المقبل والذي يصادف يوم الجمعة، سيكون موعداً لثلاث مباريات ضمن دور ربع النهائي لكأس العراق.

وبين أن فريق نادي الكرخ سيضيف فريق نادي اربيل، في الساعة الثالثة عصرا على ملعب احمد راضي.

وعلى ملعب زاخو يضيف اصحاب الارض والجمهور فريق نادي مصافي الجنوب في الساعة الثالثة عصراً.

وتقام مباراة فريق الكهرباء مع فريق أمانة بغداد على ملعب التاجي في الساعة الثالثة عصراً.

وفي اليوم التالي السبت، تقام مباراة قمة جماهيرية على ملعب الزوراء الدولي بين قطبي الكرة العراقية فريق نادي الزوراء وضيفه فريق القوة الجوية في تمام الساعة السابعة مساءً.

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