لقاء الشرطة وباختاكور الأوزبكي ينتهي بالتعادل في دوري أبطال آسيا النخبة

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي الشرطة العراقي، يوم الاثنين، مع ضيفه باختاكور الأوزبكي من دون أهداف، في بطولة دوري أبطال آسيا النخبة لكرة القدم.

وجرت المباراة بين الفريقين في ملعب كربلاء الدولي عند الساعة السابعة مساءً.

وكان الشرطة قد تعادل في الجولة الأولى مع النصر السعودي بهدف لمثله، ثم خسر في الجولة الثانية بخمسة أهداف مقابل لا شيء أمام الهلال السعودي.

بينما خسر باختاكور في الجولة الأولى 0-1 أمام الوصل، وتعادل في الجولة الثانية مع بيرسيبوليس 1-1.