لقاء الجيران.. "العميد" الكربلائي يحقق فوزاً كبيراً على النجف ودياً

شفق نيوز/ حقق فريق نادي كربلاء، اليوم الثلاثاء، فوزاً كبيراً على فريق نادي النجف بخمسة اهداف مقابل هدفين في مباراة ودية أقيمت بين الفريقين.

وحملت اهداف كربلاء امضاء سجاد رعد، ورضا فاضل هدفين لكل منهما، وهدف لسجاد حسين، حيث انتهى الشوط الاول من المباراة بتقدم "العميد" بثلاثة اهداف لهدف واحد للنجف.

وتأتي المباراة التي جرت على ملعب كربلاء الثانوي في إطار استعدادات الفريقين لمباريات الدوري التي ستستأنف بعد انتهاء بطولة غرب اسيا.