لفوارق فنية وبدنية.. مدربون: خسارة العراق أمام الأرجنتين طبيعية

شفق نيوز/ طرح عدد من المدربين العراقيين لكرة القدم، يوم السبت، آراءهم حول أسباب خسارة المنتخب الأولمبي المشارك في أولمبياد باريس، في ثاني مواجهاته في المجموعة الثانية أمام المنتخب الارجنتيني، ورأوا أن الخسارة طبيعية في ضوء المعطيات على الواقع والفوارق الفنية.

وأكد المدرب علي وهاب، لوكالة شفق نيوز، أن "الفوارق الفنية كانت واضحة بين المنتخب العراقي ونظيره الأرجنتيني، والنتيجة كانت غير مفاجئة، إذ جاءت نظراً لطبيعة الفارق الموجود بين لاعبي المنتخبين حيث يتمتع الأرجنتين بإمكانيات عالية ونزل للملعب وهو مندفع وعازم على تحقيق الفوز".

وأضاف وهاب، أن "بعض لاعبي المنتخب العراقي وقعوا بأخطاء وأضاعوا كرات بسبب المناولات الخاطئة التي كان يستفاد منها الخصم"، مرجحاً أن الفرصة ما زالت سانحة ومواجهة المغرب ستكون الفيصل للتأهل للمرحلة المقبلة ، لافتاً ان الوصول إلى الاولمبياد هو بحد ذاته جانب مشرف للمنتخب العراقي وهو يحل بهذا المحفل الكبير .

من جانبه، قال المدرب صادق حنون، للوكالة: "لقد لاحظنا فوارق فنية كبيرة وبعض اللاعبين حُملوا جهداً أكبر من قدراتهم بسبب الحمل الزائد جراء مباريات الدوري والبطولات المتتالية".

وأوضح حنون، أن "لاعبي المنتخب لم يكونوا جاهزين بدنياً وبدوا متعبين جدا مما اثر على عطائهم سلبياً داخل الملعب"، لافتا إلى أن حارس المرمى كان سببا في الهدف الثاني الذي غيّر مسار اللقاء .

وأشار إلى أن بعض اللاعبين لم يستحقوا أن يلعبوا في مثل هكذا محفل كبير، وأمام منتخبات قوية متمرسة بمثل هكذا بطولات، منهم حارس المرمى الذي مازال لم يمتلك الخبرة والمهاجم حسين اللاوندي الذي سبق وان تعرض لاصابة بالغة مؤخرا .