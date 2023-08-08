إلغاء معسكر مصر للمنتخب الاولمبي وشنيشل متهكماً: دليل اهتمام كبير للتأهل إلى باريس

شفق نيوز/ أبدى مدرب منتخب العراق الاولمبي راضي شنيشل، اليوم الثلاثاء، استياءه بسبب "الإهمال" الذي يعانيه المنتخب إثر الغاء معسكر مصر التدريبي المقرر اليوم، فيما أشار "متهكماً" بأن هذا "يدلل على الاهتمام الكبير بإعداد الاولمبي للتأهل إلى أولمبياد باريس.

وقال راضي شنيشل في حديث لوكالة شفق نيوز إن "المعسكر التدريبي للمنتخب الاولمبي المقرر في مصر لمدة اسبوعين أُلغي لعدم الحصول على تأشيرات السفر".

واضاف انه "غير راضٍ عن هذا الأهمال من المعنيين بالمنتخب الأولمبي رغم أنه مقبل على أهم حدث وهو التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا و اولمبياد باريس 2024"، متهكما بقوله إن "هذا الاجراء يدلل على الاهتمام الكبير بإعداد الاولمبي للتأهل الى أولمبياد باريس".

وتابع مدرب الأولمبي أن "كل اللاعبين تجمعوا في بغداد منذ أيام وكان المقرر المغادرة اليوم لكن عدم استحصال التأشيرات لمصر بدد كل ما خططنا له"، مبينا أن "المعسكر يعد فرصة لإعداد لاعبينا ولاسيما انه تم الاتفاق مع فرق هناك لخوض مواجهات ودية".

وكان من المقرر ان يغادر بغداد اليوم الثلاثاء المنتخب الأولمبي العراقي متوجهاً إلى مصر للاقامة في معسكر تدريبي يمتد لمدة 15 يوماً يخوض خلاله ثلاث مباريات ودية وذلك ضمن استعداداته لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عام المؤهلة للنهائيات.