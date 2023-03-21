إلغاء معسكر المنتخب العراقي في روسيا بسبب "أجرة الطائرة" واتحاد الكرة يوضح لشفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو اتحاد الكرة العراقي غالب الزاملي، يوم الثلاثاء، سبب الغاء معسكر سوتشي في روسيا الذي كان مقررا يوم غد، مؤكداً الإبقاء على لقاء روسيا يوم 26 من الشهر الحالي.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "السبب هو المبلغ الكبير الذي يخصص للطائرة التي تنقل المنتخب مباشرة لروسيا، موضحا أن "الخطوط الجوية العراقية طلبت 68 ألف دولار ذهاباً و150 ألف دولار إيابا اضافة الى ان المغادرة في الساعة 1 والنصف بعد منتصف هذه الليلة".

وأضاف، "قررنا تأجيل المعسكر يومين بغية ايجاد حل انسب او تخفيض المبلغ فضلا عن ان المغادرة ستكون الجمعة في وقت أفضل".

واشار الى ان "الاتحاد يناشد رئيس الوزراء لتخيص طائرة للمنتخب في المشاركات الخارجية كونه يمثل العراق اولاً واخيرا ونعلم ان مواقف الحكومة جيدة بهذا الصدد".

وخاض المنتخب الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، ثاني وحداته التدريبيّة في ملعب الشعب الدولي، وذلك ضمن معسكره المقام في بغداد والذي من المؤمل أن يستمر لغاية الجمعة المقبل بعد إلغاء معسكر سوتشي في روسيا والاكتفاء بمواجهةِ منتخب روسيا في السادس والعشرين من الشهر الحالي في مدينةِ سانت بطرسبيرغ.