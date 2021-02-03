سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إلغاء معسكر المنتخب العراقي في دبي

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-03T12:20:07+0000
إلغاء معسكر المنتخب العراقي في دبي

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاربعاء، إلغاء معسكر المنتخب الوطني المقرر إقامته في دبي منتصف الشهر الحالي.

وقال المتحدث الإعلامي للهيئة التطبيعية هشام محمد، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قرار إلغاء المعسكر جاء بسبب عدم تأمين مباراة ودية على مستوى عالٍ ، وهذا ما جعل التطبيعية، بالاتفاق مع مدرب منتخبنا الوطني، تقرر إلغاء المعسكر لعدم استيفائه المواصفات المثالية.

وأكدَ محمد أن التطبيعية تسعى جاهدةً لإقامة مباراة دولية ودية او اكثر في شهر اذار المقبل، على ان تكون المباريات متزامنة مع ايام "الفيفا دي"، فضلا عن كون هذا التوقيت يتزامن مع قرب مباراة منتخبنا الوطني مع هونغ كونغ في التصفيات الاسيوية المزدوجة، ناهيك عن عدم التأثير على سير وانتظام مسابقة الدوري.

related

اياد بنيان: نهاية حزيران موعداً لانتخابات الاتحاد المقبل

Date: 2021-01-29 08:12:42
اياد بنيان: نهاية حزيران موعداً لانتخابات الاتحاد المقبل

العراق يختار مكاناً للقاء منتخبه مع ايران

Date: 2019-11-06 17:55:01
العراق يختار مكاناً للقاء منتخبه مع ايران

اتحاد القدم يهدد ادارة الجوية بـ"قادم لا يسر"

Date: 2019-06-06 16:53:46
اتحاد القدم يهدد ادارة الجوية بـ"قادم لا يسر"

انتخابات المكتب التنفيذي.. منع الصحفيين من التغطية والمراسلون يهددون بالانسحاب

Date: 2020-11-14 14:16:09
انتخابات المكتب التنفيذي.. منع الصحفيين من التغطية والمراسلون يهددون بالانسحاب

القدم النسوية تمنع مشاركة لاعبات يمارسن رياضات أخرى ببطولاتها

Date: 2019-08-22 17:09:00
القدم النسوية تمنع مشاركة لاعبات يمارسن رياضات أخرى ببطولاتها

عبد الخالق مسعود يحذر من عدم اقامة انتخابات اتحاد الكرة وفق نظام 2017

Date: 2021-01-31 09:58:15
عبد الخالق مسعود يحذر من عدم اقامة انتخابات اتحاد الكرة وفق نظام 2017

خليجي 25 في البصرة

Date: 2019-11-28 12:51:52
خليجي 25 في البصرة

اتحاد القدم يعاقب أربيل على خلفية هتافات

Date: 2019-07-02 15:16:21
اتحاد القدم يعاقب أربيل على خلفية هتافات