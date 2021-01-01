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إلغاء مباراتي منتخب الشباب أمام منتخب لبنان الأولمبي

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-01T13:19:30+0000
إلغاء مباراتي منتخب الشباب أمام منتخب لبنان الأولمبي

شفق نيوز/ قررت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، إلغاء مباراتي منتخبنا الوطني للشباب أمام منتخب لبنان الأولمبي والتي كان من المقرر إقامتهما في السادس والتاسع من الشهر الجاري في محافظة كربلاء المقدسة.

وكانت المباراتان المقرر إقامتهما ضمن تحضيرات منتخب الشباب لبطولة آسيا تحت 19، والتي تم إلغاؤها من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أول أمس الأربعاء.

وذكر مصدر رياضي لوكالة شفق نيوز؛ أن الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي خاطبت الجانب اللبناني بخصوص الغاء المباراتين الوديتين أمام منتخب لبنان الاولمبي، وذلك بسبب ظروف كورونا وقيود السفر، وإلغاء بطولة آسيا للشباب.

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