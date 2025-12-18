إلغاء مباراة السعودية والإمارات لتحديد المركز الثالث بكأس العرب

شفق نيوز- الدوحة

تسبب سوء الأحوال الجوية، اليوم الخميس، بإلغاء مباراة السعودية والإمارات لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب لكرة القدم.

وأعلن المذيع الداخلي لملعب خليفة الدولي في الدوحة إلغاء مباراة السعودية والإمارات التي لعب شوطها الأول بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتم إرجاء انطلاق الشوط الثاني من المباراة التي تقام على المركز الثالث لكأس العرب في كرة القدم بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم، على استاد خليفة الدولي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف، ليعلن الحكم الدولي التشيلي كريستيان غاراي صعوبة انطلاق الشوط الثاني بسبب استمرار هطول الأمطار بكثافة وتجمع المياه في أرضية الملعب، وطلب من لاعبي المنتخبين العودة إلى غرف الملابس، قبل إلغاء اللقاء.