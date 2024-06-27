إلغاء "كأس العراق".. اتحاد الكرة يكشف الحقيقة

شفق نيوز/ نفى الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، يوم الخميس، الأخبارَ المُتداولة في وسائل الإعلامِ المُختلفةِ عن إلغاءِ مسابقةِ كأس العراق للموسم الحالي.

وأعرب الاتحاد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن استغرابه من إشاعةَ مثل هذه الأخبار في هذا الوقتِ، والمسابقةُ وصلت إلى الأمتارِ الأخيرة، وهي تعدُّ من البطولاتِ المهمة على الساحةِ الكرويّة.

وطالب الاتحادُ، وسائلَ الإعلام كافة، بتوخي الدقةِ في التعاطي مع الأخبارِ، وعدم نشرِ الأخبار غير الصحيحةِ لعدم إرباكِ المجتمع الرياضيّ، والعمل بمهنيةٍ عاليةٍ، والمشاركة الفاعلة بتَطويرِ الكرة العراقية.