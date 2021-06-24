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إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في دوري أبطال أوروبا

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-24T16:28:36+0000
إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في دوري أبطال أوروبا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الخميس، موافقته على مقترح لإلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في جميع مسابقات الأندية التي ينظمها على مستوى الرجال والسيدات والشباب.

القرار الذي يسري اعتبارا من المرحلة التأهيلية في موسم 2021-2022، سيطبق على بطولات الأندية، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا صاحب الشعبية الجارفة على مستوى العالم.

وبدأ اليويفا في تطبيق قاعدة الأهداف خارج الأرض في موسم 1965-1966، لتحديد الفائز في مواجهتي ذهاب وإياب إذا تساوى الفريقان في النتيجة الإجمالية، حيث يحتسب الهدف خارج الأرض بهدفين.

لكن هذه القاعدة تعرضت لانتقادات الموسم الماضي، بعد أن أقيمت بعض المباريات في ملاعب محايدة من دون جماهير بسبب وباء كورونا.

وبدلا من ذلك سيتم اللجوء لشوطين إضافيين بواقع 15 دقيقة لكل شوط في نهاية مباراة الإياب، تليها ركلات ترجيح، إذا استمر التعادل قائما بين الفريقين.

وفسر ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا القرار بقوله: "التأثير الحالي لهذه القاعدة بات يتناقض مع الهدف الأصلي منها، حيث باتت الفرق صاحبة الضيافة تخشى الهجوم حتى لا يسجل الفريق الزائر هدفا خارج الأرض قد يمنحه أفضلية بعد ذلك".

وقال اليويفا أيضا إنه "نظرا لأن الأهداف خارج الأرض لم تعد تمنح أفضلية لتحديد الفائز في مواجهتي ذهاب وإياب، فإنه سيتم أيضا إلغاء هذه القاعدة من المعايير المستخدمة لتحديد التصنيف عندما يتساوى فريقان أو أكثر في النقاط في دور المجموعات".

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