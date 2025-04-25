إلغاء عقوبة حكمين عراقيين و"الحرمان" ينتظر جماهير نوروز وزاخو

‏شفق نيوز/ اجتمعت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم برئاسة علي والي محمد، لمناقشة قرار دائرة الحكام القاضي بمنع الحكمين محمد طارق ومهند قاسم من مزاولة التحكيم وعدم تكليفهما بأي واجب رسمي.

‏وبحسب نسخة قرار حصلت عليها وكالة شفق نيوز أكدت فيه، أنه "بعد مراجعة ومناقشة قرار المنع الصادر من قبل دائرة الحكام تبعين أن الإجراءات غير صحيحة وأن دائرة الحكام لم تتبع الأصول القانونية المنصوص عليها في لائحة الحكام النافذة".

‏وبينت أن "اللائحة تشترط عند إصدار عقوبة بحق أي حكم يجب أن تعرض للجنة الحكام التابعة للاتحاد العراقي أيضاً ثم تعرض على المكتب التنفيذي للاتحاد، للمصادقة عليها من عدمه، وهذا الأمر لم يتم مع الحكمين مهند قاسم ومحمد طارق، حيث صدرت العقوبة بحقهما دون مصادقة المكتب التنفيذي".

‏وتابعت: "عليه تم إيقاف تنفيذ القرار الصادر بحق كل من الحكم محمد طارق ومهند قاسم والأمر بتكليفهما بواجبات التحكيم ابتداء من الجولة القادمة 30 لحين المصادقة من قبل المكتب التنفيذي استنادا لاحكام (المادة 22-ثانياً) من لائحة التحكيم لسنة 2022".

من جانبه أصدر اتحاد كرة القدم العراقي، بياناً بشان أحداث شغب مباراة فريقي نوروز وزاخو ضمن الجولة 29 لدوري نجوم تلعراق لكرة القدم.

وقال الاتحاد في بيانه الذي ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بسببِ الأحداثِ التي جرت أثناء مباراة ناديي نوروز وزاخو والتي أقيمت على أديم ملعبِ نوروز بتاريخ (2025/4/22) ضمن دوري نجوم العراق للموسم 2025/2024، ولغرضِ فسح المجال أمام اللجنةِ لدراسةِ مقاطع الفيديو، وتقارير حكم ومشرف المباراة والمنسق الأمنيِّ، التي تخصُّ الأحداثَ المؤلمةَ التي رافقت المباراةَ بشكلٍ مفصلٍ ودقيقٍ، واستناداً للصلاحياتِ المخولة إلينا بموجب المواد (88) و(90) و(167) من لائحةِ الانضباط للموسم 2025/2024، قررنا حرمانَ جماهير ناديي نوروز وزاخو من دخولِ الملاعبِ على أرضهم المُفترضة لحين البتِّ في تلك الأحداثِ والمُخالفاتِ الانضباطيّة".

وكان الطاقم التحكيمي لمباراة فريقي نوروز وضيفه زاخو، قرر الثلاثاء الماضي، إلغاء المباراة بسبب أحداث "شغب جماهيري" تسبب بتوقفها لمدة طويلة.

وشهد اللقاء شجاراً بين جماهير الفريقين وخلع كراسي الملعب ونزول جمهور نوروز إلى أرضية الملعب، وذلك بعد تسجيل زاخو هدفاً عن طريق البديل كوستافو في الدقيقة 81 ورغم إلغاء الهدف بداعي التسلل، لكن الشجار استمر بين الجمهور مما اضطر حكم اللقاء لإيقاف المباراة.