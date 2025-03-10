إلغاء عقوبة جمهور زاخو واستبدالها بإصلاح الأضرار

شفق نيوز/ ألغت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عقوبة جمهور زاخو بمنعه من حضور مباراة واحدة، واستبدالها بإصلاح الأضرار كافة التي تسبب بها والتي طالت غرفة الـVAR والنقل التلفزيوني أيضاً.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها ناقشت طلب الاستئناف المقدم من قبل نادي زاخو الرياضي بالعدد 123 في 5/3/2025 على قرار لجنة الانضباط بالعدد 48 في 5/3/2025، وبعد الاطلاع على الأوليات الخاصة بالدعوى تقرر قبوله من الناحية الشكلية.

وعليه قررت اللجنة تعديل قرار لجنة الانضباط، تغريم نادي زاخو 25 مليون دينار عراقي، وإلزام نادي زاخو بإصلاح الأضرار كافة التي أصابت غرفة الـVAR والنقل التلفزيوني والأضرار الأخرى، وكذلك توجيه جمهور نادي زاخو بالالتزام بالانظمة والتعليمات، وفي حالة تكرار المخالفة ستكون العقوبة أشد من الناحية المالية والانضباطية، وقد صدر القرار بالاتفاق.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، أصدرت يوم الأربعاء الماضي، عقوبات مالية وإدارية بحق نادي زاخو وجمهوره على خلفية أحداث الشغب التي جرت في مباراته أمام فريق الكهرباء.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها اجتمعت في مقر الاتحاد لمناقشة تقريري حكم ومراقب مباراة ناديي زاخو والكهرباء لدوري نجوم العراق والتي جرت على أرض ملعب زاخو وانتهت بفوز الكهرباء بنتيجة 1-0.

وأشارت إلى أن تقريري حكم ومراقب المباراة ذكر فيهما "بعد نهاية المباراة قام جمهور نادي زاخو برمي قناني المياه والحجارة على لاعبي نادي الكهرباء والحكام حيث تدخلت القوات الأمنية وتداركت الموقف، وكذلك قامت الجماهير نادي زاخو بمهاجمة غرفتي (VAR) والنقل التلفزيوني بالحجارة وحاولوا الصعود إليهم واستمر الوضع نصف ساعة محاصرين الحكام داخل الغرفة".

وقررت اللجنة، حرمان جمهور نادي زاخو لمباراة واحدة من الدخول الى الملعب (أرضهم المفترضة)، وغرامة مالية 25 مليون دينار عراقي، متوعدة أنه في حال التكرار ستكون العقوبة أشد.