إلغاء جولة برشلونة في اليابان بسبب "خرق خطير" للعقد من الجهة المنظمة

شفق نيوز- متابعة

أعلن نادي برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، اضطراره إلى إلغاء سفره إلى اليابان لخوض المباراة الودية ضد فيسيل كوبي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، وذلك بسبب "خرق خطير" للعقد من قبل الجهة المنظمة.

وأوضح نادي برشلونة، في بيانه عبر موقعه الرسمي، أنه سيبحث إمكانية إعادة ترتيب جزء من الجولة الصيفية في كوريا الجنوبية، حيث من المقرر خوض مباراتين، شريطة أن تلتزم الجهة المنظمة بشروط معينة.

وكان من المقرر خوض فريق برشلونة، مباراتين وديتين ضد نادي سيول يوم 31 تموز/ يوليو الجاري، أما الودية الثانية ضد نادي دايجو يوم 4 آب/أغسطس المقبل.

وأشار نادي برشلونة إلى أنه في حال تحقق ذلك، سيسافر النادي إلى كوريا الجنوبية خلال الأيام المقبلة.

ويعرب نادي برشلونة عن أسفه لهذه الحادثة وتأثيرها على مجتمع مشجعي البرسا الكبير في اليابان.

ومن المُقرر أن يواصل فريق برشلونة بقيادة الألماني هانزي فليك المدير الفني، تدريباته الجماعية في تمام الحادية عشر صباحاً، بدلاً من السفر إلى اليابان.