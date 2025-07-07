إلغاء جميع مباريات كرة القدم في طهران بسبب ارتفاع تلوث الهواء

شفق نيوز – طهران

أعلنت اللجنة الطبية باتحاد كرة القدم الإيراني، يوم الاثنين، إلغاء جميع المباريات والتدريبات الكروية في العاصمة طهران، نظراً للارتفاع الشديد في مؤشرات تلوث الهواء والغبار.

وجاء في القرار، أنه لا يُسمح لأي فريق بإقامة تدريبات أو مباريات على مستوى المحافظة خلال اليوم، حفاظاً على صحة اللاعبين والأطقم الفنية.

وبحسب الاتحاد الإيراني، فإن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود المحافظة للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن سوء جودة الهواء المتفاقم في المدينة.