إلغاء بطولة السوبر العراقي والاقتصار على مباراة بطل الدوري والكأس

شفق نيوز- بغداد

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، إلغاء بطولة كأس السوبر، بعد اعتذار العديد من الفرق الستة عن المشاركة في البطولة.

واقتصر الاتحاد العراقي على مباراة واحدة تجمع بين فريقي الشرطة بطل دوري النجوم، ودهوك بطل كأس العراق للموسم 2024-2025.

وكان من المقر أن تقام بطولة كأس السوبر العراقي في الفترة بين 19 و29 آب/أغسطس 2025 بمشاركة 6 أندية هي الأربعة الأولى في ترتيب دوري نجوم العراق للموسم 2024-2025 الشرطة والزوراء والطلبة والقوة الجوية، بدل زاخو لحصوله على الوصافة في كأس العراق، مع بطل كأس العراق ووصيفه دهوك وزاخو.

ويملك فريق الزوراء الرقم القياسي في عدد التتويجات بلقب السوبر برصيد 5 ألقاب، يليه فريقي القوة الجوية والشرطة بلقبين لكل منهما.