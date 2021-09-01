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"لعيون درجال".. سلة الكهرباء تعود للدوري العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-01T12:25:29+0000
"لعيون درجال".. سلة الكهرباء تعود للدوري العراقي

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الاربعاء، السماح لعودة نادي الكهرباء الى مصاف دوري اندية العراق الممتاز لكرة السلة للموسم 2021–2022.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار السماح لعودة الكهرباء لمصاف الدوري الممتاز جاء تقديراً لتدخل وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال"، مشيراً إلى أن "عدم تواجد رئيس وأمين سر النادي بسبب الظروف الصحية عرقل تكملة التسجيل".

وأكد العميدي، "أهمية وجود نادي الكهرباء الرياضي ضمن اندية الدوري الممتاز كونه من الاندية المتقدمة في الدوري"، لافتاً إلى أنه "سبق أن فاز بدرع الدوري العراقي ونتمنى له ولجميع الاندية المشاركة التوفيق في الدوري الممتاز بكرة السلة".

وكان اتحاد السلة قد قرر ابعاد الكهرباء عن فرق الدوري الممتاز لعدم تسلمه كشوفات تسجيل مشاركتهم في الدوري الممتاز في الوقت المحدد .

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