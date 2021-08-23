لعنة الإصابة تعصف بالمنتخب العراقي.. ثالث لاعب خارج التصفيات الآسيوية

شفق نيوز/ أفاد المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي هشام محمد، يوم الاثنين، بأن لاعب المنتخب محمد داود سيغيب عن التصفيات الآسيوية.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن "الفحوصات الطبية للاعب محمد داود أكدت إصابته بالتواءٍ بالكاحل، وهي نفس الإصابة السابقة له، وفي القدم نفسها، والتي سبق أن أجرى لها تداخلاً جراحياً"، مضيفا أن "داود سيكون بحاجة للراحة لمدة عشرة أيام، وسيغيب كذلك عن القائمة النهائية لمباراتي التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022".

واشار الى ان "الملاك التدريبي للمنتخب العراقي وبعد اصابة محمد حميد وجه الدعوة للحارس أحمد باسل ليحل بدلاً من الحارس محمد حميد في قائمة الوطني لمباراتي التصفيات الآسيوية".

وتابع محمد أن "الفحوصات التي أجريت للحارس محمد حميد، أثبتت تعرضه لإصابة بسحب في الوتر الأخيلي وهو بحاجة إلى راحةٍ من (7 إلى 10) أيام، وسيكون خارج قائمة منتخبنا الوطني النهائية لمباراتي كوريا الجنوبية وإيران".

وتعرض حارس مرمى المنتخب الوطني "محمد حميد" لاصابة وكدمة اثناء التدريبات الصباحية، قد تبعده عن تشكيلة المنتخب.

وكان "جلال حسن" الحارس الاول تعرض لاصابة ابعدته عن المنتخب ليبقى الحارس "فهد طالب"، ما اضطر المدرب احمد جاسم لاستدعاء الحارس الرابع محمد صالح.

وابعد مدرب المنتخب "ادفوكات" اللاعبين "جيلوان حمد" و"أسامة رشيد" عن مباراتي كوريا الجنوبية وإيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 التي ستُلعب بداية الشهر المقبل.