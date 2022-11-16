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لعنة الإصابات تهدد الحلم الفرنسي في مونديال 2022

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-16T05:39:41+0000
لعنة الإصابات تهدد الحلم الفرنسي في مونديال 2022

شفق نيوز/ انضم المهاجم في منتخب فرنسا لكرة القدم، كريستوفر نكونكو، إلى قائمة المصابين في فريقه، وهم بول بوغبا، نغولو كانتي، مايك مينيان وبريسنيل كيمبيمبي.

ويعاني متصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني مع فريق لايبزيغ من التواء في مفاصل ركبته اليسرى، بحسب ما أعلن الاتحاد الفرنسي عشية سفر المنتخب الأزرق إلى قطر صباح الأربعاء.

ولم يعلن الاتحاد هوية البديل، وذلك بعد إرسال لائحة اللاعبين الـ26 الرسمية الى الاتحاد الدولي (فيفا).

وحتى لو لم تكن مشاركته متوقعة كأساسي، إلا أن نكونكو كان قادراً على لعب دور البديل المميز.

واختير نكونكو الذي بلغ الخامسة والعشرين يوم الإثنين، أفضل لاعب في الدوري الألماني الموسم الماضي.

وفي التمرين الأخير لتشكيلة المدرب ديدييه ديشان قبل السفر إلى الدوحة، تعرّض نكونكو لاصطدام مع زميله لاعب الوسط ادواردو كامافينغا.

في المقابل، لم يخض نجم هجوم الفريق المخضرم كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم، تمريناً كاملاً بعد عودته من الإصابة، على غرار المدافع رافايل فاران.

وتخوض فرنسا مباراتها الأولى في 22 الجاري ضد أستراليا.

 

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