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لعدم وصول اشعار دولي المسابقات ترجئ مباراة الديوانية والزوراء

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-25T08:36:10+0000
لعدم وصول اشعار دولي المسابقات ترجئ مباراة الديوانية والزوراء

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة الديوانية والزوراء، المقرر إقامتها يوم غد الأحد الموافق السادس والعشرين من الشهر الحالي ضمن الجولة الثانية، إلى إشعارٍ اخر بسبب عدم وصول الإشعار الرسمي من الاتحاد الدوليّ لكرة القدم بخصوص رفع حظر تسجيل اللاعبين على نادي الديوانية.

وأيضا بانتظار إجابة الاتحاد الدولي الرسمية على السماح بتسجيل لاعبي الديوانية في نظام التسجيل (فيفا كونكت) لكون أغلب لاعبي الديوانية تم تسجيلهم سابقاً في هذا النظام أثناء فترة حظر تسجيل اللاعبين.

وكان الاتحاد العراقي عدَّ نادي الديوانية خاسراً امام النجف 0-3 في الدور الاول من منافسات الدوري العراقي الممتاز بعد منع مشرف المباراة من دخول الديوانية الى ملعب اللقاء لنفس السبب وهو عدم وصول اشعار دولي يؤكد تسديد الديوانية لديون لاعبين محترفين .

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